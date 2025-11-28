Três brasileiros vão à semi de etapa da Copa do Mundo de skate street

Os brasileiros Giovanni Vianna, João Lucas e Wallace Gabriel avançaram nesta sexta-feira (28) às semifinais da segunda e última etapa da Copa do Mundo de skate street, em Kitakyushu (Japão). Elesvoltarão à pista a partir das 4h35 (horário de Brasília) deste sábado (29) em busca de vaga na decisão do título. Já Ivan Monteiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa se despediram da competição nas quartas de final.

Excepcionalmente, a Amarelinha não contou com a participação da medalhista olímpica Rayssa Leal na etapa japonesa. Prestes a completar 18 anosa e na reta final do Ensino Médio, a skatista maranhense decidiu não competir para se dedicar aos estudos.

O melhor brasileiro na disputa de quartas de final foi Giovanni Vianna, que obteve a quinta posição geral, ao totalizar 62.47. Em 11º lugar, com nota final 52.07 ficou João Lucas. Já Wallace Gabriel avançou às semifinais na 15ª colocação, com 52.07. O Brasil foi representado ainda por Ivan Monteiro, que finalizou sua participação em 34º lugar, ficando fora das semifinais.