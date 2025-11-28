Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
A seleção feminina de futebol perdeu da Noruega por 3 a 1 no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz, na Espanha. O jogo desta sexta-feira (28) foi o penúltimo de 2025. O resultado encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela. As escandinavas não venciam o Brasil desde 1996.

Na próxima terça-feira (2), as brasileiras se despedem da temporada com mais um amistoso, desta vez contra Portugal. O jogo será realizado no Estádio Municipal de Aveiro, casa das adversárias, às 16h45 (horário de Brasília).

O Brasil sentiu a ausência de jogadoras importantes que estão entre as convocadas, como a lateral Yasmin (dores no joelho direito) e a meia Duda Sampaio (sofreu um pisão no pé direito), e demorou a se encontrar, enquanto a Noruega foi letal. Aos 10 minutos, a zagueira Tuva Hansen ganhou a disputa na defesa, saiu em contra-ataque e encontrou Signe Gaupset na área. A meio-campista bateu no canto esquerdo da goleira Lorena.

seleção feminina, amistoso contra Noruega, em 28/11/2025

Quando parou de abusar das bolas longas, a seleção de Arthur Elias passou a ter mais oportunidades. Cecilie Fiskerstrand fez pelo menos duas ótimas defesas, aos 38 e aos 42 minutos, em chutes da atacante Bia Zaneratto e da volante Ary Borges, respectivamente. Aos 43, a goleira nada pôde fazer na cabeçada da zagueira Mariza, após escanteio cobrado pela volante Angelina pela esquerda, que deixou tudo igual.

A Noruega voltou melhor do intervalo e não demorou a voltar à dianteira. Aos sete minutos, em uma bola recuperada pelas escandinavas ainda no campo brasileiro, Ada Hegerberg foi lançada na área, às costas da zagueira Isa Haas. A atacante, considerada uma das melhores de todos os tempos, teve tranquilidade para rolar na esquerda e deixar Gaupset livre para fazer o segundo dela.

As brasileiras tentaram pressionar em busca do empate, mas, desorganizadas, cederam espaço para mais contra-ataques. Aos 21, a meia Emma Stølen avançou desde o meio-campo, perseguida por Yayá, e foi puxada pela volante do Brasil na entrada da área. A cobrança da penalidade ficou a cargo de Hegerberg, que acertou o canto direito de Lorena, marcando o terceiro das norueguesas, dando números finais ao duelo.

