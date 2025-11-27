Brasileirão
RB Bragantino
4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Davi Gomes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Pitta e Eduardo Sasha (Laquintana). Téc: Vagner Mancini
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino (Rossetto); Herrera (Lucas Crispim), Adam Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Gazal). Téc: Palermo.
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: Adam Bareiro (30' 2T)
Cartões amarelos: Alix Vinicius (RB Bragantino) e Herrera (Fortaleza)