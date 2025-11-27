Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão

Brasileirão

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado (Thiago Borbas), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Gustavo Neves (Davi Gomes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Pitta e Eduardo Sasha (Laquintana). Téc: Vagner Mancini

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Matheus Pereira) e Pochettino (Rossetto); Herrera (Lucas Crispim), Adam Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Lucas Gazal). Téc: Palermo.

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Adam Bareiro (30' 2T)

Cartões amarelos: Alix Vinicius (RB Bragantino) e Herrera (Fortaleza)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar