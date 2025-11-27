Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O Brasil estreou com sobra no Mundial de Handebol Feminino em Stuttgart (Alemanha). Na tarde desta quinta-feira (27), as Leoas – apelido da seleção feminina – aplicaram 41 a 20 em Cuba, na primeira rodada do Grupo G. Alguns destaques do Brasil em quadra foram a veterana Alexandra Nascimento (Alê), com sete gols marcados, e a estreante em Mundiais Jamily Felix, com seis. Quem também sobressaiu foi a ponta-direita Jéssica Quintino, eleita MVP (Most Value Player) -  melhor jogadora da partida.

O próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h (horário de Brasília). Em caso de nova vitória, as Leoas selam a classificação.

As Leoas dominaram a partida do início ao fim. Ao término dos 30 minutos iniciais já lideravam o placar por 18 a 13. No segundo tempo, foram ainda mais implacáveis: aos seis minutos já tinham 24 a 14 de vantagem. O técnico Cristiano Rocha aproveitou o embate para colocar em quadra jogadoras do banco reserva e o ritmo seguiu intenso até o apito final, com a seleção cravando 41 a 20 sobre as cubanas.

A seleção busca o bicampeonato mundial. Em 2013 as Leoas já contavam com a ala-direita Alê quando conquistaram o primeiro título mundial da história. Um ano antes, ela fora eleita a melhor jogadora do mundo. Alê está de volta à Amarelinha após hiato de quatro anos, dedicados à maternidade. Atualmente, a atleta de 43 anos defende o clube Handball Erice (Itália). 

Alexandra Nascimento (Alê), lateral-direita, Mundial de handebol feminino 2025

Formato

O Mundial reúne 38 seleções, divididas em oito grupos de quatro. As três melhores equipes de cada chave na fase de grupos avançam ao Main Round (etapa principal). A partir daí, serão formadas quatro novas chaves e serão considerados os pontos obtidos na primeira fase. Só se classificarão às quartas de final os dois melhores de cada grupo do Main Round. A partir das quartas, todas as fases serão eliminatórias até a decisão do título, programada para 14 de dezembro.

Próximos jogos da seleção na primeira fase

Sábado (29) - 14h - Brasil x República Tcheca 

Segunda-feira (1º de dezembro) - 16h30 — Brasil x Suécia

