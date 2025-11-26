Brasileirão
RB Bragantino
4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavinho; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Téc: Vagner Mancini
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Ávila e Mancuso; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data: 26/11/2025
Horário: 19 horas (de Brasília)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO e Premiere