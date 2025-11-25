Brasileirão
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim); Negueba (Alesson), Carlos Eduardo (Yago Felipe) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Matheus Araújo), Zanocelo, Rafael Ramos (Aylon) e Mugni (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol/SP
Data: 24/11/2025
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: 2min/1ºT - Negueba (MIR); 22min/1ºT - Reinaldo (MIR); 30min/2ºT - Alesson (MIR);
Cartões amarelos: Jemmes, Walter (MIR), Willian Machado, Fabiano (CEA)