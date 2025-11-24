Brasileirão 2025
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé
Data: 24/11/2025
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)
Horário: 19 horas
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube do O POVO e do Esportes O POVO