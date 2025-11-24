Brasileirão 2025

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo, Rafael Ramos e Mugni; Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé

Data: 24/11/2025

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

Horário: 19 horas

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

