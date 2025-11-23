Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sul-Americana

Sul-Americana

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lanús

4-2-3-1: Losada; Pérez (Armando Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Lautaro Acosta) e Cardozo; Salvio (Franco Watson), Marcelino Moreno (Ruan Ramírez) e Ramiro Carrera (Dylan Aquino); Rodrigo Castillo (Walter Bou). Técnico: Maurício Pellegrino

Atlético-MG

3-4-3: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Arana (Caio Paulista), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Gustavo Scarpa); Rony (Saravia), Dudu (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Data: 22/11/2025

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: : Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Izquierdoz (Lanús); Hulk e Alan Franco (Atlético-MG)

Cartões vermelhos: Nenhum

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar