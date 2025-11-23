Sul-Americana
Lanús
4-2-3-1: Losada; Pérez (Armando Méndez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Lautaro Acosta) e Cardozo; Salvio (Franco Watson), Marcelino Moreno (Ruan Ramírez) e Ramiro Carrera (Dylan Aquino); Rodrigo Castillo (Walter Bou). Técnico: Maurício Pellegrino
Atlético-MG
3-4-3: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Arana (Caio Paulista), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Gustavo Scarpa); Rony (Saravia), Dudu (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Data: 22/11/2025
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: : Juan Lara (CHI)
Cartões Amarelos: Izquierdoz (Lanús); Hulk e Alan Franco (Atlético-MG)
Cartões vermelhos: Nenhum