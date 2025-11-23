Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil goleia Irã na estreia da Copa do Mundo de futsal feminino

Agência Brasil
Notícia

O Brasil estreou com goleada na edição inaurgural da Copa do Mundo de futsal feminino, na cidade de Pasig, próxima à capital Manila (Filipinas). Atual número 1 do mundo, a seleção brasileira derrotou o Irã (9ª no ranking) por 4 a 1, com gols de Ana Luiza, Débora Vanin e Emilly, que balançou a rede duas vezes na  Arena PhilSports. 

O triunfo deixou a seleção na vice-liderança da chave D, que tem ainda Itália e Panamá. Em primeiro lugar no grupo está a Itália, que aplicou 17 a 0 no Panamá, na abertura da rodada.

As brasileiras voltam a campo na próxima quarta-feira (26), contra a Itália (7ª), às 9h30 (horário de Brasília) em duelo que deve definir a liderança da chave. O último duelo da fase de grupos será no sábado (29), às 8h30, contra o Panamá (79ª).

