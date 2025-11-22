Cearense Feminino
Ceará
4-3-3: Mayara; Suyane, Edna, Emely Paixão, Lana; Cacá, Bia, Jojo; Jady, Paulinha e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana.
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane (Akhemi), Maria Eduarda (Tefah) e Andressa Anjos; Tainá, Natália e Eduarda Balbino (Jhow).
Téc: Erandir.
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 21/11/2025
Árbitro: Keoma Lopes
Assistentes: Janaína Lima e Sara Carvalho
Cartões amarelos: Lana, Bia e Jady (CEA); Andressa Anjos (FOR).