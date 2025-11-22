Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após revés na semi, Brasil busca bronze no Mundial de vôlei de praia

As duplas brasileiras Thâmela/Vic e Carol Soberg/Rebecca foram superadas nas semifinais do Campeonato Mundial de vôlei de praia e vão se enfrentar no duelo por medalha de bronze às 2h30 (horário de Brasília) de domingo (23). Primeiras a entrar em quadra na madrugada deste sábado (22) em Adelaide (Austrália), a dupla Thâmela e Vic, número 1 do mundo, foi surpeendida pelas letãs letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, que cravaram 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/16.

Já pela manhã, Carol e Rebecca começaram na frente contra as norte-americanas americanas Kristen Nuss e Taryn Kloth Brasher, levando o primeiro set por 21/19. Embora tenham mantido o ritmo, na parcial seguinte as adversárias fecharam 22/24 e empataram o jogo. No set de desempate (tie-break), as brasileiras perderam por 15/6, e adiaram o sonho de brigar pelo ouro.

Esta foi a primeira na carreira que Thâmela/Vic e Carol/Rebecca chegaram às semifinais do Mundial. Por conta de lesão, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda desistiram da competição antes de entrarem em quadra pelas quartas de final. O Mundial reuniu ao todo 96 duplas (metade em cada gênero), sete delas Amarelinhas. O Brasil segue sendo o país que mais conquistou medalhas no torneio: são 14 (quatro ouros, cinco pratas e seis bronzes).  

No domingo (23), após o confronto 100% brasileiro pelo bronze, haverá a decisão do título mundial masculino com duas duplas da Suécia: os campeões olímpicos Ähman e Hellvig terão pela frente os compatriotas Hölting Nilsson e Andersson às 3h30. Na sequência, as letãs Tina/Anastasija e as norte-americanas Nuss/Brasher duelarão pelo ouro a partir das 6h30.

