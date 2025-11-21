Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Feminino

Tipo Notícia

Ceará

4-3-3: Mayara; Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Bia, Jady; Paulinha, Jojo e Michelle Carioca.

Téc: Erivelton Viana.

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Natália e Eduarda Balbino. Téc: Erandir.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 21/11/2025

Árbitro: Keoma Lopes

Assistentes: Janaína Lima e Sara Carvalho

Transmissão: TV O POVO (canal 48.2) e Youtube do Esportes O POVO

