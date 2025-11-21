Cearense Feminino
Ceará
4-3-3: Mayara; Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Bia, Jady; Paulinha, Jojo e Michelle Carioca.
Téc: Erivelton Viana.
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Bruna, Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Natália e Eduarda Balbino. Téc: Erandir.
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 21/11/2025
Árbitro: Keoma Lopes
Assistentes: Janaína Lima e Sara Carvalho
Transmissão: TV O POVO (canal 48.2) e Youtube do Esportes O POVO