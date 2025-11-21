Brasileirão
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Lourenço), Zanocelo (Mugni) e Vina; Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Internacional
4-4-2: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio (Aguirre), Alan Rodríguez (Ricardo Mathías), Alan Patrick (Juninho) e Tabata (Carbonero); Vitinho e Borré. Téc: Ramón Díaz
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 20/11/2025
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-Fifa/PE
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos-VAR/PR e Francisco Chaves Bezerra Júnior/PE
VAR: Diego Pombo Lopez-Fifa/BA
Gols: 30min/2ºT - Vitinho (INT); 34min/2ºT - Ricardo Mathías (GC); 41min/2ºT - Ricardo Mathías (INT)
Cartões amarelos: Dieguinho,
Pedro Raul (CEA), Luis Otávio (INT)
Cartão vermelho: Vina (CEA), Tabata
e Carbonero (INT)
Público e renda: 46.036 pessoas /
R$ 760.740