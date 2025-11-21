Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Everton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Tiago) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José. Téc: Rogério Ceni

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Pablo Roberto), Pierre e Pochettino (Allanzinho); Herrera, Adam Bareiro (Deyverson) e Breno Lopes (Matheus Rossetto). Téc: Martín Palermo

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR)
e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Bareiro (30' 1T), Herrera (35' 1T), Willian
José (17' 2T), Deyverson (29' 2T) e Tiago (42' 2T)

Cartões amarelos: Ademir (Bahia); Bareiro,
Pacheco e Pierre (Fortaleza)
Público e renda: 39.941 pessoas / R$ 1.343.171

