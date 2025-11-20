Série A 2025
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Téc: Rogério Ceni
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes.
Téc: Martín Palermo
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Horário: 18 horas (de Brasília)
Data: 20/11/2025
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO e Premiere