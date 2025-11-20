Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras derrota Ferroviária e conquista Copa do Brasil feminina

Palmeiras derrota Ferroviária e conquista Copa do Brasil feminina

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras conquistou pela primeira vez na história o título da Copa do Brasil de futebol feminino. O feito foi garantido graças a uma vitória de 4 a 2 sobre a Ferroviária, na tarde desta quinta-feira (20) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A equipe comandada pela técnica Rosana Augusto criou as melhores oportunidades nos primeiros minutos do confronto. A oportunidade inicial das Palestrinas foi obra da zagueira Pati Maldaner, que finalizou de primeira após a bola ser levantada na área aos sete minutos do primeiro tempo.

Dois minutos depois Amanda Gutierres recebeu na intermediária, avançou e soltou uma bomba para levar perigo ao gol defendido por Luciana. Aos 11 minutos quem deu trabalho à goleira da Ferroviária foi Tainá Maranhão.

Porém, aos 21 minutos, Luciana nada pôde fazer para impedir o primeiro gol palmeirense. A meio-campista Raíssa Bahia levantou a bola na área e Amanda Gutierres se antecipou à defesa para cabecear com força. Gol das Palestrinas.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

esportes Futebol Feminino Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar