João Fonseca concorre ao prêmio ATP Awards de maior evoluçao do ano

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Sensação do tênis mundial, o brasileiro João Fonseca foi anunciado nesta quinta-feira (20) como um dos quatro finalistas ao ATP Awards 2025, na categoria maior evolução da temporada, após votação que reuniu jornalistas especializados. O carioca de 19 anos, que iniciou o ano na 145ª posição no ranking, subiu de forma meteórica para 24º lugar ao enfrentar adversários de renome e conquistar quatro títulos: ATP 500 da Basileia, o ATP 250 de Buenos Aires e os Challengers de Camberra (Austrália) e Phonix (Estados Unidos). O brasileiro concorre à láurea concedida pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) junto com o britânico Jack Draper (10º no ranking), o tcheco Jakub Mensik (19º) e o monegasco Valentin Vacherot (31º).

O carioca  também tem boa chance de levar o prêmio "Favorito dos fãs" se for eleito em votação popular. Não foram poucas as partidas em que o nome João Fonseca foi entoado por torcedores durante as competições que disputou. Todos os tenistas top 100 do ranking estão no páreo.  A votação ocorre no site da ATP. Os vencedores de todas as categorias do ATP Awards 2025 serão anunciados durante a segunda semana de dezembro. 

joão fonseca é finalista do prêmio atp awards 2025 na categoria maior evolução do ano, em 20/11/2025

A indicação à categoria maior evolução do ano parece sob medida para o jovem tenista brasileiro. Entre os critério estão grandes saltos de no ranking; títulos inéditos e vitórias surpreendentes. Logo em sua estreia no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam no circuito profissional, Fonseca ainda ocupava o 113º lugar no ranking quando derrotou o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo na ocasião.  Ao final de janeiro, o carioca entrava pela primeira vez no top 100, tornando-se o segundo tenista mais jovem, depois do espanhol Carlos Alcaraz, a ingressar no seleto grupo.

Pela primeira vez a categoria à qual Fonseca concorre no ATP Awards será decidida pelo “Clube número 1 da ATP”, que tem o brasileiro Gustavo Kuerten entre seus 29 integrantes. O clube reúne apenas tenistas que lideraram o ranking mundial em algum momento.

Também nesta quinta (20) foram anunciadas outras duas categorias do ATP Awards. O Prêmio Stefan Edberg de Esportividade tem como concorrentes o espanhol Carlos Alcaraz, o canadense Felix Auger-Aliassime, o norueguês Casper Ruud e o búlgaro Grigor Dimitrov.

Já na disputa pelo prêmio de melhor treinador do ano estão os técnicos Darren Cahill e Simone Vagnozzi (do italiano Jannik Sinner), Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez (espanhol Carlos Alcaraz), Benjamin Balleret (monegasco Valentin Vacherot), Frederic Fontang (canadense Felix Auger-Aliassime) e Bryan Shelton (norte-americano Ben Shelton).

