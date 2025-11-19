Brasil emplaca cinco duplas nas oitavas do Mundial de vôlei de praia

Primeiros brasileiros a entrar em quadra nesta madrugada, André e Renato sobraram diante dos austríacos Hammarberg e Berger: venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14. Os próximos adversários serão os suecos Hölting Nilsson e Andersson.

Na sequência, Evandro e Arthur Lanci saíram na frente contra os neozelandeses Fuller e O’Dea. Os brasileiros fecharam o primeiro set em 21/15, mas cederam ao empate na parcial seguinte por 17/21. O terceiro e decisivo set foi o mais acirrado: Evandro e Arthur salvaram três match points antes de ganhar a parcial por 25 a 23 e a partida por 2 sets a 1. Nas oitavas, eles terão pela frente a dupla Krattiger e Dillier, da Suíça.

“É, [a vitória] dá moral para o nosso time, e com certeza para os próximos jogos a gente já passando por esse momento, é... a gente já vai estar um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas, cara, vitória é vitória, com um tie-break desse. Todo mundo gostou do jogo, a torcida achou, ficou maravilhada com a partida, e é isso que é importante também, é dar um espetáculo pra galera que está aqui acompanhando”, analisou Arthur Lanci.