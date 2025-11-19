Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Amistoso

Amistoso

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Brasil

Bento; Wesley (Danilo), Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque), Vinícius Júnior e Rodrygo (Luiz Henrique). Téc: Carlo Ancelotti.

Tunísia

Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn e Abdi (Ben Ouanes); Valery, Sassi, Skhiri, Hannibal (Chaouat) e Saad (Achouri); Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi.

Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França

Data: 18/11/2025

Árbitro: Jérome Brisard (França)

Assistentes: Alexis Auger (França) e Erwan Finjean (França)

VAR: Alexandre Castro (França)

Gols: Mastouri (23/1°T), Estêvão (44/1°T).

Cartões amarelos: Abdi (TUN); Wesley (BRA).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar