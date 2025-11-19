Amistoso
Brasil
Bento; Wesley (Danilo), Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque), Vinícius Júnior e Rodrygo (Luiz Henrique). Téc: Carlo Ancelotti.
Tunísia
Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn e Abdi (Ben Ouanes); Valery, Sassi, Skhiri, Hannibal (Chaouat) e Saad (Achouri); Mastouri (Gharbi). Técnico: Sami Trabelsi.
Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França
Data: 18/11/2025
Árbitro: Jérome Brisard (França)
Assistentes: Alexis Auger (França) e Erwan Finjean (França)
VAR: Alexandre Castro (França)
Gols: Mastouri (23/1°T), Estêvão (44/1°T).
Cartões amarelos: Abdi (TUN); Wesley (BRA).