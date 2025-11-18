Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17
A seleção comandada pelo técnico Dudu Patetuci volta campo na próxima sexta (21) contra Marrocos, que eliminou Mali por 3 a 2. O horário da partida ainda será definido pelos organizadores. O Brasil busca o pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.
O jogo começou equilibrado, com a seleção pressionando na saída de bola da França. A primeira finalização da Amarelinha foi aos 10 minutos: Ruan Pablo chutou de fora da área, mas a defesa desviou. Aos 22 minutos, o camisa 7 teve outra oportunidade em cobrança de falta na área pelo lado direito. A bola quicou e só não entrou porque o goleiro Jourdren espalmou no reflexo.
Os franceses ameaçavam nos contra-ataques, principalmente com Camara. Na segunda investida aos 28 minutos, ele invadiu a área e o goleiro João Pedro se jogou na bola e o árbitro anotou pênalti. A decisão foi mantida após revisão do VAR. Bartola cobrou e João Pedro evitou o gol, mas Himbert aproveitou o rebote e abriu o placar para os franceses. O Brasil quase arrancou o empate nos acréscimos, após jogada individual de Ruan Pablo: ele se livrou da marcação dentro da área chutou forte, mas a bola desviou na zaga e foi para fora.
Após o intervalo, logo aos cinco minutos, a seleção quase iguala o placar, após cobrança de falta de Ruan Pablo. . Ao espalmar a bola, o goleiro Jourdren deu rebote e Luís Eduardo quase marcou de carrinho. Cinco minutos depois, Moungueque disparou com a bola e ficou cara a cara com Joao Pedro, que foi na bola e salvou o gol do Brasil. A seleção seguiu pressionado pelo empate. Aos 35 minutos Diarrassouba derrubou Pietro na área e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, Ruan Pablo desperdiçou ao acertar a trave. Na luta contra o tempo, a seleção manteve o foco, e coube a Pietro acertar um golaço, empatando aos 44 minutos.
Cobrança de pênaltis
O francês Camara foi o primeiro a cobrar e João Pedro defendeu. Na sequência, Dell marcou para o Brasil, assim como Luís Pacheco e Gabriel Mec. Do lado francês, Mounguegque, Nassoko e Ameline também aproveitaram e converteram as penalidades. Na quarta cobrança, Pietro bateu mal e Joudren defendeu. O placar estava em 3 a 3, quando Leccese cobrou do lado esquerdo e Joâo Pedro de outra bela defesa. Na sequência, o camisa 7 Pablo Juan chutou no fundo da rede e selou a classificação da Amarelinha às quartas de final.
