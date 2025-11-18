Amistoso
Brasil
4-2-4: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Jr (Vitor Roque).
Téc.: Carlo Ancelotti
Tunísia
4-1-4-1: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.
Téc.: Sami Trabelsi
Local: Decathlon Stadium (Lille, França)
Data: 18/11/2025
Horário: 16h30min (horário de Brasília)
Árbitro: Jérome Brisard (França)
Assistentes: Alexis Auger e Erwan Firjean (França)
Transmissão: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)