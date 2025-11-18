Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil

4-2-4: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Jr (Vitor Roque).

Téc.: Carlo Ancelotti

Tunísia

4-1-4-1: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri.

Téc.: Sami Trabelsi

Local: Decathlon Stadium (Lille, França)

Data: 18/11/2025

Horário: 16h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Jérome Brisard (França)

Assistentes: Alexis Auger e Erwan Firjean (França)

Transmissão: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

