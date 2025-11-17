Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Ariane; Geovana, Camille, Beatriz (Kauane) e Sara; Tefah e Kathleen e Priscilla; Jhow (Ana Rebeca), Greise e Akhemi (Érika). Téc: Erandir
Hiroos
4-3-3: Lohanny (Francisca); Naglia, Elizabeth (Livia), Camile (Joana) e Isabele; Thayane (Yasmin), Maria e Jenefer; Thyfanny, Nayane e Ana Thais (Maria Helena). Téc: Roberto Alves
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza
Data: 16/11/2025
Árbitro: Plínio Honório
Assistentes: Ana Carolina Souza e Cleirton
José Batista
Gols: 10MIN/1T - Camille; 15MIN/1T - Greise; 18MIN/1T - Priscilla; 43MIN/1T - Greise; 10MIN/2T - Ana Rebeca; 21MIN/2T - Greise; 32MIN/2T - Greise; 41MIN/2T - Kathleen; 48MIN/2T - Érika