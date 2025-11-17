Brasil terá Wesley na lateral-direita em jogo contra Tunísia na terça

Ancelotti disse ainda que a seleção seguirá jogando no esquema 4-2-4, mas variações poderão ocorrer mediante o desempenho do time em campo.

Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema [ofensivo] porque a atitude dos jogadores da frente foi boa, o trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe. Se não fizerem bem, temos duas opções: mudar o jogador ou o sistema, concluiu.

Após o confronto contra a Tunísia, a seleção volta a se reunir na próxima Data Fifa (março de 2026), para amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.

A provável escalação do Brasil contra a Tunísia nesta terça (17) deve ser com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.