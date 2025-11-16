Flamengo goleia Sport e assume liderança do Campeonato Brasileiro
VENCEEEEE O MENGÃO ANIVERSARIANTE! O FLAMENGO DERROTA O SPORT POR 5 A 1, COM GOLS DE LUIZ ARAÚJO, JUNINHO, DOUGLAS, AYRTON E BH!#FimDeJogo #SPTxFLA pic.twitter.com/mupeykX2H6— Flamengo (@Flamengo) November 15, 2025
Com a vitória na partida atrasada da 12ª rodada da competição nacional, o time da Gávea chegou aos 71 pontos. Já o Leão, que permaneceu na lanterna da classificação com apenas 17 pontos, teve o rebaixamento para a Série B matematicamente confirmado.
Apesar de encerrar a partida com vitória, o Flamengo começou a partida perdendo. Aos 14 minutos o atacante Pablo abriu o placar. Porém, aos 35 minutos o lateral Matheus Alexandre acabou sendo expulso por acúmulo de cartões amarelos e o Rubro-Negro assumiu o comando das ações. Assim, aos 40 minutos Luiz Araújo acertou um belo chute para deixar tudo igual.
