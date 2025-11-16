Cearense Feminino
Fortaleza
4-3-3: Ariane; Isabella, Nainara, Bia e Kauane; Leidiane, Sara e Geovana; Jhow, Natália e Eduarda Balbino.
Técnico: Erandir Feitosa.
Hiroos Cariri
4-3-3: Francisca; Nágila, Elizabeth, Maria e Antônia; Iza, Adriely e Thayane; Jussara, Nayane e Jenefer. Técnico: Roberto Alves
Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 16/11/2025
Horário: 9 horas (horário de Brasília)
Árbitro: Plínio Honório
Assistentes: Ana Carolina Souza e Cleirton José Batista
Transmissão: TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO