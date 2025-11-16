Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Feminino

Fortaleza

4-3-3: Ariane; Isabella, Nainara, Bia e Kauane; Leidiane, Sara e Geovana; Jhow, Natália e Eduarda Balbino.

Técnico: Erandir Feitosa.

Hiroos Cariri

4-3-3: Francisca; Nágila, Elizabeth, Maria e Antônia; Iza, Adriely e Thayane; Jussara, Nayane e Jenefer. Técnico: Roberto Alves

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 16/11/2025

Horário: 9 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Plínio Honório

Assistentes: Ana Carolina Souza e Cleirton José Batista

Transmissão: TV O POVO (48.2) e YouTube do Esportes O POVO

