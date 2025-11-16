Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4-2-4: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Bruno Guimarães e Casemiro; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Rodrygo (Lucas Paquetá) e Vinícius Júnior (Caio Henrique).

Téc: Carlo Ancelotti

Senegal

4-2-3-1: Mendy; A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs (Diouf); Idrissa Gueye e Pape Gueye (Ciss); Ndiaye (Sabaly), Ismaila Sarr (Ndiaye) e  Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson); Mané (Mbaye).

Téc: Pape Thiaw

Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Data: 15/11/2025

Árbitro: Jarred Gillet (ING)

Assistentes: Dan Cook (ING) e Neil Davies (ING)

VAR: Matthew Donohue (ING)

Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Koulibaly, Antoine Mendy e Idrissa Gueye (SEN)

Gols: 26MIN/1T - Estêvão; 34MIN/1T - Casemiro

