Amistoso
Brasil
4-2-4: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Bruno Guimarães e Casemiro; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Rodrygo (Lucas Paquetá) e Vinícius Júnior (Caio Henrique).
Téc: Carlo Ancelotti
Senegal
4-2-3-1: Mendy; A. Mendy, Koulibaly, Niakhaté e Jakobs (Diouf); Idrissa Gueye e Pape Gueye (Ciss); Ndiaye (Sabaly), Ismaila Sarr (Ndiaye) e Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson); Mané (Mbaye).
Téc: Pape Thiaw
Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
Data: 15/11/2025
Árbitro: Jarred Gillet (ING)
Assistentes: Dan Cook (ING) e Neil Davies (ING)
VAR: Matthew Donohue (ING)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Koulibaly, Antoine Mendy e Idrissa Gueye (SEN)
Gols: 26MIN/1T - Estêvão; 34MIN/1T - CasemiroDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente