Brasileirão 2025
R4
4-3-3: Shay Melo; Chay, Bel, Nayara e Amanda; Duda, Janaína e Vitória; Fabi, Thalita e Bia Natal. Técnico: Rikelme Angelim
Ceará
4-3-3: Mayara; Suyane, Edna (Emely Paixão), Alê Cacá (Kethelyn); Lana, Jady (Duda) e Bia; Michele (Kaylane), Paulinha e Adrijane (Jojo). Técnico: Erivelton Viana
Data: 14/11/2025
Local: Estádio Inaldão em Barbalha (CE)
Árbitro: Wanderson Marques (CE)
Assistentes: Francisco Josivaldo Pereira (CE) e Alexsandro da Silva (CE)
Quarto árbitro: Cicero Melo (CE)
Gols: Michele aos 45 do 1T e Paulinha aos 43 do 2T
Cartões Amarelos: R4: Bel; Ceará: Mayara e Jojo
Cartões Vermelhos: Bel