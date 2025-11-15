Brasileirão 2025

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

R4

4-3-3: Shay Melo; Chay, Bel, Nayara e Amanda; Duda, Janaína e Vitória; Fabi, Thalita e Bia Natal. Técnico: Rikelme Angelim

Ceará

4-3-3: Mayara; Suyane, Edna (Emely Paixão), Alê Cacá (Kethelyn); Lana, Jady (Duda) e Bia; Michele (Kaylane), Paulinha e Adrijane (Jojo). Técnico: Erivelton Viana

Data: 14/11/2025

Local: Estádio Inaldão em Barbalha (CE)

Árbitro: Wanderson Marques (CE)

Assistentes: Francisco Josivaldo Pereira (CE) e Alexsandro da Silva (CE)

Quarto árbitro: Cicero Melo (CE)

Gols: Michele aos 45 do 1T e Paulinha aos 43 do 2T

Cartões Amarelos: R4: Bel; Ceará: Mayara e Jojo

Cartões Vermelhos: Bel

