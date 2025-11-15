Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

O italiano Carlo Ancelotti elogiou a atuação da seleção brasileira na vitória de 2 a 0 sobre o Senegal, em partida amistosa disputada neste sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres. Segundo o comandante do Brasil, a equipe fez um “jogo muito bonito”.

“Foi um jogo muito bonito, com sacrifício e concentração a nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrados defensivamente, e todos os jogadores trabalharam muito bem. Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença”, declarou o italiano.

Na entrevista coletiva após a vitória brasileira, Carlo Ancelotti destacou o ótimo momento do atacante Estêvão. O jogador do Chelsea (Inglaterra), que marcou o primeiro gol da vitória deste sábado, marcou quatro vezes em seis jogos pela seleção brasileira: “É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido”.

Na próxima terça-feira (18) a equipe de Carlo Ancelotti terá mais uma oportunidade de realizar testes para a Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a Tunísia, a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Tags

esportes futebol

