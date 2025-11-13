Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Brasileirão 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atlético-MG

4-3-3: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard (Natanael); Dudu (Gabriel Menino), Rony (Scarpa) e Hulk (Reinier).

Téc: Jorge Sampaoli

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Danilo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Guzmán) e Lucas Crispim (Moisés); Herrera (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Rossetto). Téc: Martín Palermo

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: Hulk (7' 1T), Victor Hugo (46' 1T), Deyverson (1' 2T, 21' 2T e 47' 2T), Dudu (15' 2T)

Cartões amarelos: Ruan (Atlético-MG); Lucas Sasha (Fortaleza)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar