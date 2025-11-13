Brasileirão 2025
Atlético-MG
4-3-3: Éverson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes e Bernard (Natanael); Dudu (Gabriel Menino), Rony (Scarpa) e Hulk (Reinier).
Téc: Jorge Sampaoli
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Gazal, Gastón Ávila e Danilo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre (Guzmán) e Lucas Crispim (Moisés); Herrera (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Rossetto). Téc: Martín Palermo
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Hulk (7' 1T), Victor Hugo (46' 1T), Deyverson (1' 2T, 21' 2T e 47' 2T), Dudu (15' 2T)
Cartões amarelos: Ruan (Atlético-MG); Lucas Sasha (Fortaleza)