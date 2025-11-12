Brasileirão 2025
Atlético-MG
4-4-2: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk.
Téc: Jorge Sampaoli
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data: 12/11/2025
Horário: 20h30min (de Brasília)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Wagner Reway (SC)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Sportv e Premiere