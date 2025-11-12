Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Atlético-MG

4-4-2: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Arana; Fausto Vera, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk.

Téc: Jorge Sampaoli

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 12/11/2025

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Sportv e Premiere

