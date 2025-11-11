Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup

A seleção brasileira feminina de tênis iniciou nesta terça-feira (11) em Hobart (Austrália) a preparação técnica para a estreia nos playoffs da Billie Jean King Cup (BJKC), maior torneio feminino entre nações. O Brasil enfrentará Portugal no próximo sábado (15) e no dia seguinte a anfitriã Austrália, no Domain Tennis Centre. Das cinco convocadas, quatro participaram do treino de hoje: Luisa Stefani - vice-campeã de duplas do WTA Finals, no último domingo (9 ) - Laura Pigossi, Ana Candiotto e Ingrid Martins.

O quinteto conta ainda com Nauhany Silva (Naná), de apenas 15 anos. Ela se se juntará à equipe na quarta (12), pois competiu semana passada no Billie Jean King Cup Júnior, em Santiago (Chile).

“Tivemos um dia extremamente positivo, mesmo com as interrupções por conta das chuvas, conseguimos criar essa adaptação que é sempre importante. As quadras estão ótimas. Tem um pouco de vento aqui em Hobart, mas nada que já não esperávamos. Vamos com tudo”, disse Luiz Peniza, técnico da seleção.