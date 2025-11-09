Série A 2025
Corinthians
3-5-2: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Téc: Dorival Júnior
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Richardson), Zanocelo e Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Local: Neo Química Arena, em São Paulo
Data: 9/11/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Douglas Pagung/ES
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-Fifa/MG
Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO