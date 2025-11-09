Série A 2025

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians

3-5-2: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto. Téc: Dorival Júnior

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Richardson), Zanocelo e Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 9/11/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Douglas Pagung/ES

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira-Fifa/MG

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

