Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Grêmio
4-4-2: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson e Alysson (Aravena); Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique). Téc: Mano Menezes
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 9/11/2025
Horário: 20h30min
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO
Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Leone Carvalho Rocha/GO
VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO