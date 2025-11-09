Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Grêmio

4-4-2: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson e Alysson (Aravena); Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique). Téc: Mano Menezes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 9/11/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube O POVO e Esportes O POVO

