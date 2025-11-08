Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense Feminino

Cearense Feminino

Hiroos Cariri

4-3-3: Francisca; Nágila, Elizabeth, Maria, Antônia; Iza, Adriely, Thayane; Jussara, Jenefer, Nayane Téc: Roberto Alves

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Bruna, Maria Eduarda, Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Tainá e Eduarda Balbino. Téc: Erandir

Local: Estádio Inaldão, em Barbalha (CE)

Data: 8/11/2025

Árbitro: José Barbosa Ferreira Júnior (FCF)

Assistente: Francisco Josivaldo Gomes Pereira (Especial) e Alexsandro da Silva (Básico)

Transmissão: TV O POVO (canal 48.2) e Youtube Esportes O POVO

