Cearense Feminino
Hiroos Cariri
4-3-3: Francisca; Nágila, Elizabeth, Maria, Antônia; Iza, Adriely, Thayane; Jussara, Jenefer, Nayane Téc: Roberto Alves
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Bruna, Maria Eduarda, Thalita; Leidiane, Akhemi e Andressa Anjos; Jhow, Tainá e Eduarda Balbino. Téc: Erandir
Local: Estádio Inaldão, em Barbalha (CE)
Data: 8/11/2025
Árbitro: José Barbosa Ferreira Júnior (FCF)
Assistente: Francisco Josivaldo Gomes Pereira (Especial) e Alexsandro da Silva (Básico)
Transmissão: TV O POVO (canal 48.2) e Youtube Esportes O POVO