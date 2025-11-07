Copa do Mundo
O próximo grande evento da Fifa está marcado para o dia 5 de dezembro. Será o sorteio dos grupos da Copa do Mundo masculina de 2026
