Brasileirão 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Dieguinho), Zanocelo (Mugni) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).
Téc: Léo Condé
Fortaleza
4-2-4: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre (Pablo Roberto); Moisés (Lucas Crispim), Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Adam Bareiro (Lucero).
Téc: Palermo
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 6/11/2025
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO
Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO
Gols: 36min/1ºT - Adam Bareiro (FOR); 44min/2ºT - Pedro Raul (CEA)
Cartões amarelos: Matheus Bahia e Vina (CEA); Mancuso, Breno Lopes e Gastón Ávila (FOR)
Público e renda: 51.120 pessoas / R$ 1.438.982