Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Brasileirão 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Dieguinho), Zanocelo (Mugni) e Vina (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho).

Téc: Léo Condé

Fortaleza

4-2-4: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre (Pablo Roberto); Moisés (Lucas Crispim), Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Matheus Pereira) e Adam Bareiro (Lucero).

Téc: Palermo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/11/2025

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 36min/1ºT - Adam Bareiro (FOR); 44min/2ºT - Pedro Raul (CEA)

Cartões amarelos: Matheus Bahia e Vina (CEA); Mancuso, Breno Lopes e Gastón Ávila (FOR)

Público e renda: 51.120 pessoas / R$ 1.438.982

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar