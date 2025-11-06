Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino
Já a nova geração do Brasil conta com atletas que nunca disputaram Mundiais: Jamily Nascimento, Maria Grasielly Brasil, Micaela da Silva, Milena Menezes e Sabryne Souza. A estreia da seleção será contra Cuba, em 26 de novembro (uma quarta-feira), pelo Grupo G, que tem ainda Suécia e República Tcheca. O Mundial reunirá ao todo 32 seleções, divididas em oito grupos de quatro equipes.
“Temos um grupo competitivo, com jogadoras adversárias que atuam nas principais ligas do mundo. A estreia contra Cuba é fundamental para ganharmos confiança. A República Tcheca tem qualidade, mas já mostramos que podemos vencê-las. E a Suécia, uma das favoritas, exigirá o nosso melhor - e estamos preparados para isso. Acredito que podemos chegar forte no Main Round [etapa principal]”, projetou o técnico, prestes a disputar o terceiro Mundial consecutivo no comando da seleção – o primeiro foi em 2021 (6ª posição) e depois em 2023 (9ª).
A partir de 17 de novembro, as convocadas iniciarão a preparação na Holanda. A Amarelinha fará treinamentos conjuntos com a seleção holandesa, uma das favoritas ao título. Além disso, as brasileiras enfrentarão as holandesas em amistoso internacional no dia 22 de dezembro (um sábado).
Todos os jogos do Brasil na primeira fase ocorrerão em Stuttgart (Alemanha). Depois de Cuba, a seleção terá pela frente a República Tcheca em 29 de novembro, e encerra a fase de grupos contra a Suécia, em 1º de dezembro.
Convocadas
PIVÔS
Marcela Santos Arouinian (Saint Amand Handball PH – França)
Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely – Hungria)
Sabryne Santos Souza (São Pedro do Sul – Portugal)
CENTRAIS
Jhennifer Rosa Lopes dos Santos (Saint Amand Handball PH – França)
Maria Grasielly Pereira Brasil (Gurpea Beti-Onak – Espanha)
Patricia Matieli Machado (MKS Zaglebie Lubin – Polônia)
ARMADORAS
Bruna Aparecida Almeida de Paula (Györ Audi ETO KC – Hungria)
Gabriela Clausson Bitolo (Tus Metzingen – Alemanha)
Giulia Guarieiro (Thüringer HC - Alemanha)
Kelly de Abreu Rosa (Dunaujvaros Kohász KA – Hungria)
Mariane Cristina Oliveira Fernandes (MKS Zaglebie Lubin – Polônia)
Micaela Rodrigues da Silva (BM Bera Bera – Espanha)
PONTAS-ESQUERDAS
Jamily Beatriz do Nascimento Felix (Clube Português – Brasil)
Larissa Fais Munhos Araújo (CSM Corona Brasov – Romênia)
PONTAS-DIREITAS
Alexandra Priscila do Nascimento Martinez (Handball Erice – Itália)
Jéssica Quintino Ribeiro (CSM Baia Mare – Romênia)
GOLEIRAS
Gabriela Gonçalves Dias Moreschi (CSM Bucharest – Romênia)
Renata Laís de Arruda (Gloria Bistrita – Romênia)
