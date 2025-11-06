Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

A Ferroviária será o mandante na grande decisão da Copa do Brasil Feminina diante do Palmeiras. Isto foi definido em sorteio realizado, nesta quinta-feira (6), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro.

As Guerreiras Grenás garantiram a vaga na final após derrotarem o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na última terça-feira (4) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A Ferroviária busca o bicampeonato da competição, após ficar com o título de 2014.

Já as Palestrinas avançaram para a decisão depois de golearem o São Paulo por 4 a 0. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.

Tags

esportes Futebol Feminino Palmeiras

