Brasileiro: São Paulo arranca empate e impede Fla de assumir liderança
O Flamengo permanece na vice-liderança, agora com 65 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que mede forças com o Santos na próxima quinta-feira (6). Já o São Paulo fica na 8ª colocação com 45 pontos.
Com a bola rolando, o São Paulo abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. A defesa do Flamengo se enrolou toda e a bola sobrou para Luciano, que não perdoou. Mas o Rubro-Negro não demorou a empatar, aos 7 minutos com Arrascaeta em cobrança de pênalti.
Na etapa final o Flamengo chegou a ficar em vantagem, graças a gol de Samuel Lino aos 18 minutos. Porém, Ferreirinha garantiu o empate final aos 34 minutos.
Clássico da Amizade
Outras duas equipes cariocas entraram em ação pelo Brasileiro nesta quarta. Jogando no estádio Nilton Santos, o Botafogo foi superior e derrotou o Vasco por 3 a 0. Graças a este triunfo em casa, o time comandado pelo técnico Davide Ancelotti chegou aos 51 pontos, na 6ª colocação. Já o Cruzmaltino de Fernando Diniz permanece com 42 pontos, na 9ª posição.
