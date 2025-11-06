Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Zanocelo (Dieguinho) e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/11/2025

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere

