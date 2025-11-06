Brasileirão 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral, Zanocelo (Dieguinho) e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 6/11/2025
Horário: 20 horas (de Brasília)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube do Esportes O POVO, Premiere