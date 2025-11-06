Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China

Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após campanha histórica nas competições individuais do Mundial de Taekwondo na última semana - dois ouros e duas pratas - o Brasil assegurou nesta quinta-feira (6) o tricampeonato consecutivo na Copa do Mundo por equipes mistas, em Wuxi (China). A Amarelinha superou a Coreia do Sul, por 2 rounds a 0, em uma final emocionante, decidida no último segundo. O bronze ficou com a China.

O time brasileiro competiu com os campeões individuais Maria Clara Pacheco e Henrique Marques; Edival Pontes (Netinho) e Milena Titonelli - ambos medalhistas de prata -, além de Allif Barreto (reserva). Antes de chegar à decisão do título mundial, o quarteto verde e amarelo bateu Cazaquistão e Uzbequistão - ambas as vitórias pelo placar de 2 rounds a 0. 

Número 1 do ranking na categoria até 57 quilos, a paulista Maria Clara Pacheco é a única tricampeã mundial por equipes. Ela também fez parte dos times brasileiros que faturaram ouro nas edições anteriores: em 2023 (com Gabriel Santos, Pedro Alves, Vinicius Assis, Sandy Macedo e Gabriela Mello) e em 2024 (ao lado de , Edival Pontes, Henrique Marques e Luiz Aquino).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Antes de encerrar a temporada, a delegação brasileira disputará o Campeonato Mundial Feminino Open, de 14 a 16 de novembro, na Guiné Equatorial, e o Grand Prix Challenge, em Bangkok (Tailândia), de 21 a 24 de novembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar