A probabilidade de o Fortaleza se salvar do rebaixamento é de 20,3%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais

