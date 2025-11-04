Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals

Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A parceria da brasileira Luisa Stefani com a húngara Timea Babos está a uma vitória da classificação às semifinais de duplas do WTA Finals, em Riad (Arábia Saudita). Nesta terça-feira (4), elas derrotaram as russas de Mirra Andreeva e Diana Shnaider (cabeças de chave 5), por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 2/6 e 10/7), pela segunda rodada do Grupo B (Liezel Hubert). Stefani e Babos, que tropeçaram na estreia, terão jogo decisivo na próxima quinta (6), a partir das 9h (horário de Brasília). Elas enfrentarão as atuais campeãs do WTA Finals, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe (cabeça de chave 3).

Assim como a dupla de Stefani (cabeça de chave 7), a parceria de Dabrowski com Routliffe também soma uma vitória (contra Andreeva e Shnaider na primeira rodada) e uma derrota, sofrida nesta terça (4), para a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2). A parceria de Townsend segue invicta no torneio (na estreia venceu Stefani e Babos). O último jogo da terceira e última rodada do Grupo B ocorrerá a partir das 13h40 de quinta (6). Em quadra estará a dupla de Townsend e Siniaková contra a parceria de Andreeva e Shnaider. Pelo regulamento, as duas melhores duplas em cada chave avançam as semifinais.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar