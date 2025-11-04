Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals
Assim como a dupla de Stefani (cabeça de chave 7), a parceria de Dabrowski com Routliffe também soma uma vitória (contra Andreeva e Shnaider na primeira rodada) e uma derrota, sofrida nesta terça (4), para a dupla da norte-americana Taylor Townsend com a tcheca Katerina Siniaková (cabeça de chave 2). A parceria de Townsend segue invicta no torneio (na estreia venceu Stefani e Babos). O último jogo da terceira e última rodada do Grupo B ocorrerá a partir das 13h40 de quinta (6). Em quadra estará a dupla de Townsend e Siniaková contra a parceria de Andreeva e Shnaider. Pelo regulamento, as duas melhores duplas em cada chave avançam as semifinais.
