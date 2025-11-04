Jogos restantes dos clubes
CEARÁ
> Ceará x Fortaleza (quinta, 6/11)
> Corinthians x Ceará (domingo, 9/11)
> Ceará x Internacional (data-base: 19/11)
> Mirassol x Ceará (data-base: 23/11)
> Ceará x Cruzeiro (data-base: 30/11)
> Flamengo x Ceará (data-base: 3/12)
> Ceará x Palmeiras (data-base: 7/12)
FORTALEZA
> Ceará x Fortaleza (quinta, 6/11)
> Fortaleza x Grêmio (domingo, 9/11)
> Bahia x Fortaleza (data-base: 19/11)
> Fortaleza x Atlético-MG (data-base: 23/11)
> Bragantino x Fortaleza (data-base: 30/11)
> Fortaleza x Corinthians (data-base: 3/12)
> Botafogo x Fortaleza (data-base: 7/12)
> Atlético-MG x Fortaleza - jogo atrasado da 16ª rodada, ainda sem data confirmada para ser realizado