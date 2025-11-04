Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos restantes dos clubes

CEARÁ

> Ceará x Fortaleza (quinta, 6/11)

> Corinthians x Ceará (domingo, 9/11)

> Ceará x Internacional (data-base: 19/11)

> Mirassol x Ceará (data-base: 23/11)

> Ceará x Cruzeiro (data-base: 30/11)

> Flamengo x Ceará (data-base: 3/12)

> Ceará x Palmeiras (data-base: 7/12)

FORTALEZA

> Ceará x Fortaleza (quinta, 6/11)

> Fortaleza x Grêmio (domingo, 9/11)

> Bahia x Fortaleza (data-base: 19/11)

> Fortaleza x Atlético-MG (data-base: 23/11)

> Bragantino x Fortaleza (data-base: 30/11)

> Fortaleza x Corinthians (data-base: 3/12)

> Botafogo x Fortaleza (data-base: 7/12)

> Atlético-MG x Fortaleza - jogo atrasado da 16ª rodada, ainda sem data confirmada para ser realizado

