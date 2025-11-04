Brasil aplica 7 a 0 em Honduras na estreia do Mundial Sub-17 no Catar

O Brasil sobrou diante de Honduras na estreia do Campeonato Mundial de futebol masculino Sub-17, em Doha (Catar), nesta terça-feira (4). Foram sete gols da Amarelinha e nenhum do país da América Central no complexo esportivo Aspire Zone. Um dos destaques foi o entrosamento da dupla Ruan Pablo e Wenderson Dell que resultou em três gols (um de Ruan e os demais de Dell). Também balançaram a rede Felipe Morais, Vitão, Angelo e Gabriel Mec.

A seleção comandada pelo técnico Patetuti volta a campo na próxima sexta (7) contra a Indonésia, às 12h45 (horário de Brasília) e encerra a fase de grupos em duelo contra a Zâmbia, na segunda (10), às 11h45. O Brasil está no Grupo H. A Amarelinha busca o pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

O Mundial vai até 27 de novembro e é o primeiro a reunir 48 seleções, divididas em 12 grupos – antes a competição tinha 24 equipes. Por decisão da Fifa, a partir da edição deste ano, o Mundial Sub-17 será realizado anualmente, e não mais a cada dois anos.