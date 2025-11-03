Carlo Ancelotti convoca seleção para dois últimos amistosos de 2025

O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira masculina de futebol nesta segunda-feira (3) para os dois últimos amistosos de 2025, contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18 respectivamente, na Europa. As duas equipes já estão asseguradas na Copa do Mundo de 2026. A novidade na lista de 26 jogadores é a presença do lateral-esquerdo Luciano Juba (Bahia). Quem também está de volta à seleção é o atacante Vitor Roque (Palmeiras) e o meio-campista Fabinho (Al-Ittihad/Arábia Saudita) - ambos ganharam a primeira oportunidade com Ancelotti. Vitor Roque não era chamado desde 2023, e Fabinho desde a Copa do Mundo de 2022.

“Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de novembro. Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos. Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos”, disse o treinador italiano, que na convocação passada havia chamado apenas quatro atletas de times brasileiros.