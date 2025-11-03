Brasileirão 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Mugni), Fernando Sobral e Vina (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Paulo Baya). Téc: Léo Condé
Fluminense
4-3-3: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima (Thiago Santos); Serna (Keno), John Kennedy (Everaldo) e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 2/11/2025
Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Bráulio da Silva Machado/SC
Gols: 38MIN/1T - Galeano; 27MIN/2T - Pedro Raul
Cartões amarelos: Zanocelo, Marllon, Pedro Raul (CEA)
Cartão vermelho: Ignácio (FLU)
Público: 28.700
Renda bruta: R$ 372.946,00