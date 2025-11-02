Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SÉRIE A

Autor
Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar) e Rollheiser (Tiquinho Soares); Barreal (Robinho Jr.) e Lautaro Díaz (Guilherme). Téc: Juan Pablo Vojvoda

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo) e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Adam Bareiro (Moisés) e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1º/11/2025

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max (GO)

Gols: 35MIN/1T - Bareiro (FOR); 28MIN/2ºT - Contra de Bruno Pacheco (SAN)

Cartões amarelos: Brítez e Pochettino (FOR), João Schmidt, Lautaro Díaz. Adonis (SAN) e Luan Peres (SAN)

