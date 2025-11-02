Estadual
Fortaleza
4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Maria Eduarda, Bruna; Thalita, Leidiane, Akhemi (Natália); Andressa, Jhow (Geovana) e Eduarda Balbino (Tainá). Téc: Erandir
Ceará
4-3-3: Amanda (Lia [Mayara]); Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Cacá (Bia), Jady; Paulinha, Jojo (Girlane) e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 1°/11/2025
Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF)
Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CBF) e Ingrede Santos (CBF)
Gols: 25MIN/1T - Nainara; 8MIN/2T - Talita
Cartões amarelos: Lorrana, Talita (FOR); Siu e Cacá (CEA)
Cartão vermelho: Nainara (FOR)