Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Maria Eduarda, Bruna; Thalita, Leidiane, Akhemi (Natália); Andressa, Jhow (Geovana) e Eduarda Balbino (Tainá). Téc: Erandir

Ceará

4-3-3: Amanda (Lia [Mayara]); Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Cacá (Bia), Jady; Paulinha, Jojo (Girlane) e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1°/11/2025

Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF)

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CBF) e Ingrede Santos (CBF)

Gols: 25MIN/1T - Nainara; 8MIN/2T - Talita

Cartões amarelos: Lorrana, Talita (FOR); Siu e Cacá (CEA)

Cartão vermelho: Nainara (FOR)

