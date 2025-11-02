Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Brasileirão 2025

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lourenço), Richardson (Lourenço) e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 2/11/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Bráulio da Silva Machado/SC

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO

