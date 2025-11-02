Brasileirão 2025
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lourenço), Richardson (Lourenço) e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Fluminense
4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 2/11/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Bráulio da Silva Machado/SC
Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO